Yeini verlaat Vitesse en keert terug bij Maccabi Tel Aviv

Sheran Yeini is niet langer speler van Vitesse. De geroutineerde middenvelder (30) keert per direct terug bij Maccabi Tel Aviv. De zestienvoudig international van Israël kwam tot 31 competitiewedstrijden voor de eredivisionist uit Arnhem.

''Nadat Maccabi Tel Aviv zich meldde werd duidelijk dat het een goed moment bleek voor Sheran om terug te keren bij zijn oude club'', stelt technisch manager Mo Allach in een reactie op de website van zijn werkgever.



''Maccabi was bereid om aan de gevraagde transfersom te voldoen. Sheran heeft anderhalf jaar alles gegeven voor Vitesse. Wij wensen hem veel succes in Tel Aviv'', zo besluit de sportbestuurder in Arnhemse dienst.