Vitesse verstoort bekerdroom van tegenvallend Feyenoord

Een dramatische avond voor Feyenoord in Arnhem. De koploper en bekerhouder ging in de kwartfinale van de KNVB Beker onderuit tegen Vitesse (2-0). De geel-zwarten scharen zich bij Sparta Rotterdam, AZ en stuntploeg SC Cambuur.

Het kwartfinaleduel kwam pas tot leven in de tweede helft. De onverzettelijke publiekslieveling Guram Kashia opende de score na 55 minuten, tot grote vreugde van het thuispubliek. De centrale verdediger uit Georgië stond helemaal vrij bij een hoekschop en kopte de bal langs de hulpeloze Feyenoord-doelman Brad Jones.



Luttele minuten later was het weer feest in de Gelredome. Adnane Tighadouini schoot van dichtbij binnen en verdubbelde daarmee de voorsprong van het felle Vitesse. Dirk Kuyt kwam als invaller binnen de lijnen, maar ook de oud-international kon een nederlaag niet afwenden. Het elftal van Henk Fraser mag blijven dromen over de bekerfinale, terwijl Feyenoord zich volledig op de competitie kan richten.