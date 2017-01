Kuyt: ''Feyenoord moet nu vol voor het kampioenschap gaan''

De invaller zoekt met Fox Sports naar oorzaken van de gevoelige bekernederlaag: ''Als ploeg zijn we te kort geschoten. Dit seizoen hebben we laten zien dat we een ploeg zijn die altijd honderd procent geeft. Vandaag was het vijf procent minder, en je ziet wat er dan gebeurt.''



Kuyt verlegt gelijk de aandacht naar de strijd om het kampioenschap. Feyenoord is immers nog steeds koploper: ''Ik wil gewoon historie schrijven. We hadden dit jaar kans op twee prijzen. Nu is er nog één over en daar moeten we vol voor gaan.''