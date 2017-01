Alleen onervarenheid kan Ajax opbreken tegen ADO

Een tweet van een radeloze ADO-fan aan het einde van het afgelopen weekend sprak boekdelen: "Dolberg al maanden droog, Younes nog 0 doelpunten. Zondag Ajax-ADO. U raadt het al." De insteek is duidelijk. Hij verwacht zondag een plotselinge opleving van de twee Ajax-aanvallers, die de afgelopen weken verrassend weinig hebben bijgedragen aan de recente successen van de Amsterdammers. De formatie van Peter Bosz begon het nieuwe jaar met twee overwinningen: 1-3 tegen PEC en een 0-1 zege op bezoek bij FC Utrecht, een plek waar Ajax sinds het seizoen 2007/08 niet meer gewonnen had.



Nu lijkt ADO voor Younes bijvoorbeeld de ideale club om iets aan dat belachelijk slechte scorend vermogen van hem te doen. Tegen FC Utrecht schoot hij 5x op doel. Het leverde al even weinig op als al die 39 voorgaande doelpogingen in de Eredivisie. Younes staat daarom in onze hoogste voetbal afdeling nog op nul treffers. Kasper Dolberg is een bijna even moeilijk geval. Na zijn hattrick (in 18 minuten) op 20 november in de 5-0 zege op NEC volgden zes Eredivisiewedstrijden zonder doelpunt door de Deen, die in twee maanden afgleed van het predicaat ‘wereldster in wording’ tot ‘onzichtbare voetballer’.



Maar tegen ADO Den Haag is veel mogelijk. Inmiddels staan de Hagenaars – na drie speeldagen nog gedeeld koploper – op een 15de plaats en verloor trainer Željko Petrović 12 van zijn eerste 19 Eredivisie duels als trainer van ADO. Er is dus veel werk aan de winkel. Deze week waren Guyon Fernandez, Jan Wuytens en Donny Gorter op proef. Nu vanuit China in ieder geval een half miljoen euro is gearriveerd en de club Jeffrey van As als technisch manager heeft aangetrokken, is weer het één en ander mogelijk, al zal dat nog niet betekenen dat ADO in de ArenA nieuwe spelers zal introduceren. Nu lijkt dat ook niet echt nodig, want traditioneel valt er voor ADO niet zo veel te halen in Amsterdam. Van de 42 keer dat in Eredivisieverband tegen Ajax werd aangetreden, wonnen de Hagenaars slechts 3x. Zes keer werd het gelijk en 33 wedstrijden werden door Ajax gewonnen. De doelcijfers zijn nog duidelijker: 116-35 in het voordeel van Ajax.



Maar, zo weten ze ook in Den Haag, op 20 augustus speelde Ajax tegen Willem II, een club die zelfs nog nóóit in Amsterdam had weten te winnen. Ajax nam al na één minuut de leiding, maar verloor desondanks met 1-2. Kortom … het kán dus wel. Zeker omdat Ajax nu de buiten de selectie gelaten El Ghazi (teveel bezig met transferperikelen) moet missen en opnieuw aan ervaring inleverde. De drie spelers die Peter Bosz inbracht (Justin Kluivert, Donny van de Beek en Matthijs de Ligt) waren gemiddeld de jongste drie invallers van Ajax in de geschiedenis van de Eredivisie (18 jaar en 113 dagen), waardoor ADO zondag in ieder geval een ouder en meer ervaren team in het veld brengt. Maar of dát genoeg zal zijn?



Zondag 29 januari; 14.30 uur:



Ajax-ADO Den Haag



Weetjes over de wedstrijd (via Opta):



- Voorspelling volgens de experts van VIPVoetbalwedden.nl: winst Ajax 75%, gelijkspel 20%, winst ADO Den Haag 5%.



- Ajax verloor slechts drie van de voorgaande 42 thuiswedstrijden tegen ADO Den Haag in de Eredivisie (W33, G6), waarvan de laatste keer in november 2010.



- De Amsterdammers zijn ongeslagen in de laatste elf competitieduels met ADO (W8, G3 – thuis & uit).



- ADO Den Haag maakte geen enkel doelpunt in de laatste vier Eredivisieduels met Ajax (thuis & uit).



- Geen ploeg veroverde over de afgelopen vijftien speelronden meer punten dan Ajax (36, net als Feyenoord), terwijl ADO Den Haag in die periode de minste punten vergaarde (7).



- Ajax kan voor het eerst sinds 2007 de eerste drie competitieduels van een kalenderjaar winnen.



- In de laatste zes competitieduels van Ajax werd slechts één doelpunt gescoord of voorbereid door een aanvaller (assist Amin Younes op Davy Klaassen tegen PSV).



- Davy Klaassen maakte tegen geen team meer Eredivisiedoelpunten dan tegen ADO Den Haag (5 – ook 5 tegen SC Cambuur).



- André Onana kan zijn tiende clean sheet houden in zijn achttiende volledige wedstrijd voor Ajax, enkel Jasper Cillessen (17) had daar minder Eredivisieduels voor nodig.



- ADO Den Haag pakte één punt in de laatste acht uitwedstrijden in de Eredivisie (G1, V7).



- ADO Den Haag wacht van alle teams momenteel het langst op een Eredivisiedoelpunt in het laatste kwartier; Kevin Jansen maakte op 17 september 2016 tegen FC Twente de laatste (88e minuut).



- Edouard Duplan maakte meer Eredivisiedoelpunten tegen Ajax dan tegen elk ander team (6) en kan na Michael Mols de tweede speler worden die voor zowel ADO als FC Utrecht tegen Ajax scoort.



- Željko Petrović verloor twaalf van zijn eerste negentien Eredivisieduels als ADO-trainer, de slechtste reeks sinds Cor van der Hart in 1982 (12 nederlagen in eerste 16 Eredivisieduels).



Wat denk jij dat er deze wedstrijd gebeurt?

