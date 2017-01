Onzekerheid heerst in Alkmaar in aanloop naar Viteese

Op basis van een statistiek krijgt Vitesse het komende zondag heel lastig: de Arnhemmers presteren heel matig tegen topteams. Van de laatste vijf competitiewedstrijden tegen ploegen uit de top zes verloor het er liefst vier. Tegen AZ kon het in Alkmaar echter een nederlaag voorkomen (2-2). Wat vertrouwen zal geven, is de recente vorm van Vitesse. In 2017 werd tot zover FC Twente verslagen en FC Groningen op een gelijkspel gehouden.



AZ bereikte afgelopen woensdag de halve finale van de KNVB Beker, maar rustig is het momenteel in Alkmaar niet. Er is onzekerheid rondom het aflopende contract van Van den Brom. Pas op 1 maart wordt een beslissing genomen over zijn toekomst en dat houdt de gemoederen in de Kaasstad flink bezig. Wil AZ een andere koers varen of wordt Van den Brom slechts getest? In het laatste geval lijkt de coach prima bezig. AZ is tot zover dit kalenderjaar nog ongeslagen.



Zondag 29 januari; 14.30 uur:



Vitesse-AZ



Weetjes over de wedstrijd (via Opta):



- AZ won alleen op bezoek bij NAC en Roda JC (beide 13) meer Eredivisieduels dan bij Vitesse (W12, G5, V5).



- Vitesse boekte slechts één zege in de laatste veertien competitiewedstrijden tegen AZ (G4, V9) en hield in deze reeks niet één keer de nul.



- Vitesse gaf dit Eredivisieseizoen, samen met AZ, de meeste punten weg in thuisduels na een voorsprong (8).



- De Arnhemmers verloren dit seizoen de drie competitieduels die na een midweekse bekerwedstrijd werden gespeeld (nederlagen tegen FC Twente, PSV en Feyenoord).



- Vitesse staat momenteel op 249 thuiszeges in de Eredivisie; huidig AZ-trainer John van den Brom maakte meer van deze overwinningen mee dan iedere andere Vitesse-speler (68).



- Ricky van Wolfswinkel was direct betrokken bij acht van de vijftien thuisdoelpunten van Vitesse dit seizoen (6 goals, 2 assists).



- Arnold Kruiswijk (25098 minuten) kan tegen AZ John Veldman (25127) opvolgen als Eredivisiespeler met de meeste speelminuten zonder doelpunt.



- AZ is ongeslagen in de laatste zeven uitwedstrijden (W4, G3 – alle competities), de langste reeks voor de Alkmaarders sinds november 2011 (toen 9 op rij).



- De Alkmaarders pakten dit seizoen vier punten meer in uitduels (18) dan in thuiswedstrijden (14), een groter verschil dan elke andere Eredivisieploeg.



- Zowel AZ als Vitesse hield in de laatste dertien competitiewedstrijden slechts één keer de nul.



- Ridgeciano Haps was dit seizoen vaker slachtoffer van een overtreding dan iedere andere Eredivisiespeler (52).



- John van den Brom verloor als Eredivisietrainer slechts één van zijn laatste zes duels met Vitesse (W4, G1).



Wat denk jij dat er deze wedstrijd gebeurt?

