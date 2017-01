Derby van het Noorden lijkt prooi voor SC Heerenveen

SC Heerenveen werd afgelopen woensdag uitgeschakeld in de KNVB Beker, maar heel wakker zal trainer Jurgen Streppel daar niet van liggen. De Friezen waren namelijk veel beter dan tegenstander AZ, maar kwamen enkel in de afronding tekort. Zuur is de uitschakeling wel, want afgelopen zondag verspeelde SC Heerenveen in de slotsecondes een voorsprong (2-3) tegen PSV en verloor het uiteindelijk. Tegen FC Groningen hoopt SC Heerenveen wel een resultaat over de streep te kunnen trekken. In de Euroborg lukte dat eerder dit seizoen prima; op 15 oktober 2016 wonnen de Friezen met 0-3.



FC Groningen is op zijn beurt goed uit de winterstop gekomen. In de eerste wedstrijd van 2017 versloeg het elftal van Ernest Faber Heracles Almelo met 1-4 en afgelopen weekend speelde het gelijk tegen Vitesse. SC Heerenveen lijkt echter andere koek. De rivaal staat zes plaatsen hoger op de ranglijst, heeft een op het oog sterkere selectie en een heel sterke thuisreeks tegen FC Groningen. De Groningers verloren in hun laatste vijf wedstrijden op Heerenveense bodem viermaal. Zondag moet het elftal uit een ander vaatje tappen.



Zondag 29 januari; 12.30 uur:



Sc Heerenveen-FC Groningen



Weetjes over de wedstrijd (via Opta):



- Voorspelling volgens de experts: winst sc Heerenveen 55%, gelijkspel 25%, winst FC Groningen 20%.



- sc Heerenveen won thuis meer Eredivisieduels van FC Groningen dan van elk ander team (W16, G2, V4).



- Heerenveen won twaalf van de laatste vijftien thuiswedstrijden tegen Groningen in de Eredivisie (V3), maar verloor de ontmoeting vorig seizoen (1-2).



- Sinds het seizoen 2008/09 vielen er meer rode kaarten in wedstrijden tussen Heerenveen en Groningen (12) dan bij elk ander Eredivisie-affiche.



- Heerenveen kan voor het eerst sinds december 2015 drie thuisduels op rij winnen in de Eredivisie.



- Alleen FC Groningen (5) scoorde vaker uit een corner dit Eredivisieseizoen dan sc Heerenveen (4 keer, net als AZ, Feyenoord en PSV).



- Reza Ghoochannejhad maakte vijf doelpunten uit zijn laatste zeven schoten in de Eredivisie.



- Reza Ghoochannejhad en Sam Larsson bedienden elkaar vaker voor een doelpunt dan elk ander Eredivisiekoppel dit seizoen, Larsson was bij vijf van de zes ‘gezamenlijke treffers’ aangever.



- Jurgen Streppel won als trainer slechts één van de voorgaande zeven Eredivisieduels met FC Groningen (G2, V4): de heenwedstrijd eerder dit seizoen (0-3).



- FC Groningen maakte dit seizoen al net zo veel doelpunten in uitduels als in heel 2015/16 (16 goals).



- FC Groningen is één van de twee ploegen die dit Eredivisieseizoen nog geen punt pakte na op achterstand te zijn gekomen (met FC Twente), terwijl geen ploeg meer punten veroverde na een achterstand dan sc Heerenveen (10, net als PSV).



- Juninho Bacuna kan de eerste FC Groningen-speler worden met minimaal twintig basisplaatsen voor zijn twintigste verjaardag sinds Leandro Bacuna in 2010 (nu 19).



