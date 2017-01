PEC wil tegen Twente volgende stap naar handhaving zetten

Voor Ron Jans breken spannende tijden. De trainer vertrekt na dit seizoen bij PEC, maar kan zijn elftal simpelweg niet met een degradatie naar de Jupiler League achterlaten. Het zou een vreselijke smet zijn op zijn succesvolle dienstverblijf bij de Zwollenaren. Vorige week werd een eerste stap naar handhaving gezet. In Den Haag werd concurrent ADO met 1-2 verslagen en daardoor verkleinde PEC het gat naar de veilige vijftiende plaats naar welgeteld nul punten. Een overwinning op FC Twente zou waarschijnlijk een cruciale sprong op de ranglijst betekenen.



Winnen in deze Overijsselse derby is echter makkelijker gezegd dan gedaan. FC Twente versloeg vorige week provinciegenoot Heracles met 1-0. Joachim Andersen toonde zich met een krachtige kopbal in de Grolsch Veste tot matchwinner (pas de tweede Twentse treffer met het hoofd dit seizoen) en dat is tekenend voor de doelpuntenproductie van de ploeg van René Hake. Natuurlijk is Enes Unal met tien goals enorm belangrijk voor de ploeg, maar als de Turk niet zijn dag heeft, kan FC Twente ook tot scoren komen. Liefst negen spelers waren dit seizoen al trefzeker voor de Tukkers.



Zondag 29 januari; 14.30 uur:



PEC Zwolle-FC Twente



Weetjes over de wedstrijd (via Opta):



- PEC Zwolle won drie van de vijftien thuiswedstrijden tegen FC Twente in de Eredivisie (G7, V5), waaronder de ontmoeting afgelopen seizoen (2-1).



- De 2-1 overwinning van vorig seizoen was de enige competitiezege van PEC op Twente sinds de promotie van de Zwollenaren in 2013 (G5, V3 – thuis & uit).



- FC Twente won slechts één van de laatste zeven uitduels met PEC Zwolle in de Eredivisie (G4, V2).



- PEC Zwolle incasseerde dit Eredivisieseizoen van alle ploegen de meeste treffers uit standaardsituaties (12) en kwam zelf tot de minste treffers uit dode spelmomenten (2).



- Stef Nijland staat sinds vorige week op een gedeelde vijfde plaats van meeste invalbeurten in de Eredivisiehistorie (83, gelijk met Jan Vennegoor of Hesselink - Regillio Simons koploper met 97).



- Danny Holla kwam in zijn laatste drie Eredivisiewedstrijden tegen FC Twente tot drie assists, tegen geen enkele andere Eredivisieploeg gaf hij meer assists dan tegen de Tukkers.



- Hervin Ongenda was in zijn laatste vijf competitieduels voor PSG bij twee doelpunten betrokken (1 goal, 1 assist), maar speelde sinds 16 april 2016 geen minuut meer in competitieverband.



- Ron Jans leed zijn grootste Eredivisienederlaag als trainer tegen Twente (7-1 verlies met Groningen in november 2006).



- FC Twente scoorde in oktober 2016 voor het laatst in de eerste helft van een uitduel in de Eredivisie (Yaw Yeboah tegen Go Ahead Eagles), sindsdien trof de ploeg vijf keer doel in de tweede helft.



- Na de treffer van Deen Joachim Andersen scoorden dit namens FC Twente al negen verschillende nationaliteiten, meer dan elke andere Eredivisieploeg en slechts één nationaliteit minder dan in het gehele vorige Eredivisieseizoen (10, geen team had er vorig seizoen meer).



- René Hake zit voor de 50e keer als hoofdtrainer op de bank in een Eredivisiewedstrijd namens FC Twente (W19, G12, V18), de laatste trainer die meer Eredivisieduels onafgebroken voor de Tukkers op de bank zat was Steve McClaren (68, eerste termijn 2008-2010).



