Effectief NEC moet koploper Feyenoord kraken

Willem van Hanegem kan het in zijn wekelijkse column in het Algemeen Dagblad altijd zo duidelijk zeggen: “Mijn advies aan Feyenoord is: ga beter voetballen”. Net als de meeste bezoekers had ook Van Hanegem geconstateerd dat het spel van de Rotterdammers tegen Willem II afgelopen weekend niet ‘echt om over naar huis te schrijven’ was geweest. De meeste fans maalden daar na afloop overigens niet om. Door de zege was Feyenoord een stapje dichter bij de Coolsingel gekomen. Voor het eerst in 33 jaar (het seizoen 1983/84) haalde Feyenoord weer eens 48 punten uit de eerste 19 wedstrijden. Toch zal niemand in Rotterdam zich al zeker wanen van de titel. Zowel Ajax als PSV lijkt prima in vorm en zal Feyenoord tot op de laatste speeldag proberen een mogelijke titel te ontnemen.



Dankzij twee zeges in dit kalenderjaar (0-1 bij Willem II en 2-0 tegen Roda JC) is NEC opgeklommen naar het linkerrijtje in de Eredivisie en is de voorsprong op de degradatiezone al 8 punten. NEC kijkt niet meer naar voren, maar opzij. Naar buurman en grote concurrent Vitesse (7de), die nu door de Nijmegenaren op de hielen wordt gezeten (25 tegen 27 punten). Een nadere bestudering van de cijfertjes maken wel duidelijk waar het succes van NEC vandaan komt. Inclusief de twee wedstrijden van 2017 heeft NEC dit seizoen al vijf keer ‘de nul’ gehouden. Hoe belangrijk zo iets is, laat tegenstander Feyenoord zien. De Rotterdammers kregen al tien keer geen treffer tegen en leggen daarmee de basis voor de huidige koppositie.



Verder heeft NEC aanvallend een opmerkelijk hoog rendement. De ploeg van trainer Peter Hyballa schiet van alle achttien clubs namelijk het minst vaak op het vijandelijke doel (167 keer), creëerde ook het minste aantal kansen en heeft zelfs het laagste percentage balbezit (41%) van iedereen in de Eredivisie. Toch scoorde NEC al 21 keer. Meer dan Willem II, ADO, PEC, Go Ahead en Roda JC.



Drie maanden geleden (op 16 oktober) maakte NEC het in De Gofferd Feyenoord heel lastig. Sterker nog, lang zag het er naar uit dat een snelle treffer van Mohamed Rayhi een einde zou maken aan Feyenoords bijzondere zegereeks aan het begin van het seizoen. Voor NEC mocht het uiteindelijk niet zo zijn. In de slotfase scoorden Nicolai Jørgensen (79’) en uiteindelijk ook Michiel Kramer (90’) en gingen de punten mee naar Rotterdam.

Daar – in de eigen Kuip – is Feyenoord meestal zeer succesvol tegen NEC. Sinds de laatste Nijmeegse zege (0-1 op zaterdag 5 november 2011; goal Nick van der Velden) won Feyenoord twee keer met 5-1 en – vorig seizoen met 1-0.



Zondag 29 januari; 16.45 uur:



Feyenoord-NEC



Weetjes over de wedstrijd (via Opta):



Voorspelling volgens de experts van VIPVoetbalwedden.nl: winst Feyenoord 70%, gelijkspel 25%, winst NEC 5%.



- Feyenoord won 27 van de 39 thuiswedstrijden tegen N.E.C. in de Eredivisie (G8, V4), waaronder de laatste drie ontmoetingen in De Kuip.



- N.E.C. kwam in zeven van de laatste negen uitduels met Feyenoord tot scoren en verloor slechts vier van deze negen ontmoetingen (W3, G2).



- Feyenoord en N.E.C. zijn de enige Eredivisieploegen die dit seizoen nog geen strafschop tegen kregen.



- De vier keer dat Feyenoord dit seizoen puntenverlies leed volgden steeds na een midweeks duel in de beker of Europa League.



- De Rotterdammers hadden dit seizoen negentien duels nodig om tot 50 Eredivisiegoals te komen – de laatste keer dat Feyenoord dit sneller haalde was in 1984/85 (17 wedstrijden).



- Nicolai Jørgensen kwam in de afgelopen drie competitiewedstrijden niet tot scoren, iets wat hem voor Feyenoord nog niet eerder overkwam.



- N.E.C. staat voor aanvang van speelronde 20 in het linkerrijtje (9e), maar kwam tot minder schoten (173), minder passes (6502) en gemiddeld minder balbezit (41%) dan elke andere Eredivisieploeg.



- Alleen Feyenoord pakte in de laatste vier speelronden meer punten (12) dan N.E.C. (10, net als PSV).



- Alle zeven N.E.C.-spelers die dit seizoen trefzeker waren in de Eredivisie maakten minimaal twee doelpunten – alleen Feyenoord zag in de eerste negentien duels meer spelers minimaal twee keer scoren (9).



- Gregor Breinburg, Dario Dumic en Eric Botteghin zijn drie van de vijf veldspelers die in de eerste negentien speelronden geen minuut ontbraken (naast Justin Hoogma en Jurgen Mattheij).



- Peter Hyballa liet dit seizoen zes tieners in actie komen bij N.E.C., een evenaring van het clubrecord van de Nijmegenaren in de Eredivisie (ook 6 in 1971/72 – dit seizoen alleen Ajax meer, 9).



