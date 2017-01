Rentree Locadia aanstaande na 'moeilijke periode'

PSV-trainer Phillip Cocu kan bijna weer beschikken over Jürgen Locadia. De aanvaller van de Eindhovense club raakte in augustus geblesseerd aan zijn lies en kwakkelde daarna met problemen aan zijn knie. De 23-jarige Locadia verwacht over drie weken weer in actie te kunnen komen.

"Het is een moeilijke periode geweest. De doktoren hadden zo’n blessure in de lies ook nog nooit meegemaakt", zegt de aanvaller tegenover De Telegraaf. "Tijdens mijn herstel heb ik best wel wat stress gehad. Ik voel me nu weer goed, maar ik heb nog wel even nodig, want ik ben er lang uit geweest."



De terugkeer van Locadia bij PSV zal bij de technische staf met gejuich ontvangen worden. De club nam deze transferwindow afscheid va buitenspelers Luciano Narsingh (Swansea City) en Luiz Beto Silva (Grêmio). De kans is groot dat ook Florian Jozefzoon deze week nog vertrekt uit Eindhoven.