Van Bronckhorst baalt: "Die houding past niet bij ons"

Feyenoord beleefde donderdag een pijnlijke avond in Arnhem. De Rotterdammers gingen tegen Vitesse onderuit in het KNVB Bekertoernooi (2-0) en kunnen daardoor de bekerwinst van vorige seizoen niet herhalen. Giovanni van Bronckhorst, trainer van Feyenoord, is teleurgesteld in zijn ploeg.