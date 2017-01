Emotionele 'Messi van Georgië': "I smell the title"

“ In Georgië heb ik alles gewonnen, ja. Daar ben ik een soort Messi, haha.”

Het was na 56 minuten dat Kashia scoorde: met een kopbal uit een corner van Lewis Baker. Dolgelukkig rende de bebaarde verdediger, al trekkend aan zijn shirt, naar de harde kern van Vitesse. Zij bleven daar zijn naam scanderen. Ook na de bekerwedstrijd. Kashia ging voor hen staan en zwaaide als een dirigent met zijn armen heen en weer. De supporters juichten mee.



Messi van Georgië

"Ik ben inmiddels bezig aan mijn zevende seizoen bij Vitesse, maar we hebben nog nooit een prijs gewonnen. Maar nu: I smell the title", zegt Kashia na de wedstrijd in de catacomben van GelreDome tegen ELF Voetbal. "Ik ga ervoor, wij gaan ervoor. Dit is misschien wel mijn laatste kans om nog iets met Vitesse te winnen en geschiedenis te schrijven. Daarom ben ik ook nu nog een beetje emotioneel. We moeten nog twee wedstrijden winnen om legends te worden."



Als speler van Dinamo Tbilisi won Kashia als een landstitel, nationale beker en Super Cup. "In Georgië heb ik alles gewonnen, ja. Daar ben ik een soort Messi, haha. Ja, we hebben nu ook dezelfde baard, hè? Nee, prijzen winnen in Georgië is nog wel op een heel ander niveau dan in Nederland. Maar ik weet uit het verleden wel wat druk met je kan doen. Zeker bij jonge jongens. Er was nu ook druk. Maar we hebben laten zien dat we het aankunnen. Het was a mental game."







"De supporters kunnen na vanavond weer trots zijn op ons. Niet over de algemene prestaties dit seizoen, maar wel over deze overwinning op Feyenoord. We waren ook echt de betere ploeg vanavond. Ik zei in de rust tegen de jongens: 'we zijn goed bezig'. Ik voelde voor de wedstrijd al dat de atmosfeer in de groep goed was en dat er een goede focus was. Ik had toen al het idee dit onze wedstrijd zou worden. Voor ons was dit the biggest game of the season tot nu toe. Dan moet je ook echt ballen tonen en strijden. Niet aan extra tijd denken. We gingen ervoor."



Emotionele avond

Zijn optreden en doelpunt tegen Feyenoord was voor Kashia een passende reactie op zijn wissel van vorige week. Toen werd hij door trainer Henk Fraser tegen FC Groningen (1-1) in de rust naar de kant gehaald. "Het gebeurt soms dat je een wedstrijd niet goed speelt. Misschien dat de trainer door mij te wisselen een signaal wilde afgeven naar andere spelers. Maar ik vond het niet echt fijn. Ik heb nu een goede reactie laten zien. Net als het hele team. Tactisch stond het ook goed. Daarvoor moet ik de coach de credits geven. Al was ik eerst boos op hem, haha."



Een half uur na de bekerwedstrijd sluit Kashia zijn ogen. Hij wordt gevraagd naar hoe hij zich voelde na zijn doelpunt. In dat moment van extase. "Ik werd helemaal gek. Er schoot van alles door mijn hoofd. Helaas was mijn familie er vanavond niet bij. Zij kunnen namelijk niet altijd in Nederland blijven. Daarom ben ik ook extra emotioneel. Ik heb vanavond echt alles gegeven. Net als de andere jongens. Ik zei voor de wedstrijd nog: 'ik ga stervend ten onder als we niet winnen'. Maar we hebben gewonnen. En ik leef nog. Nu nog twee duels voor a happy end, haha."