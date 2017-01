Vilhena heeft geen haast: "Voel me heel goed bij Feyenoord"

Tonny Vilhena leek Feyenoord afgelopen zomer transfervrij te verlaten. Het jeugdproduct van de Rotterdamse club kon het niet eens worden over een contractverlenging en stond in de belangstelling van veel buitenlandse clubs. Toch transfereerde Vihena, wiens moeder vorig jaar overleed, niet en tekende hij toch een nieuw contract bij Feyenoord.

"Van Bronckhorst heeft er alles aan gedaan om Tonny te behouden", zegt vader Toy tegenover Helden Magazine. "We hebben afgelopen jaar op alle fronten in een rollercoaster geleefd, jullie hebben geen idee welke bedragen ons door makelaars werden voorgeschoteld als Tonny Feyenoord zou verlaten. Maar geld alleen maakt niet gelukkig. Wij wilden dat Tonny zou blijven, ondanks concrete interesse van clubs als FC Porto, Espanyol, Olympiakos Piraeus, maar ook Internazionale”



De 22-jarige Vilhena heeft geen spijt van zijn keuze. “Ik leef van dag tot dag en voel me heel goed bij Feyenoord”, zegt hij. “Ooit zal ik de stap naar het buitenland maken. Als er een club komt, ga ik eerst goed nadenken. Ik moet ook de zekerheid hebben dat ik speel. Want als ik niet speel, ga ik niet. Ik heb geen haast, heb gezien hoe goede spelers van mijn leeftijd andere keuzes hebben gemaakt.”