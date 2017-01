Ziyech is 'enorm trots' op het Marokkaanse elftal

Hakim Ziyech had de maand januari al vrijgehouden. De middenvelder van Ajax had ingezet op de Afrika Cup met Marokko, maar werd uiteindelijk niet geselecteerd door bondscoach Hervé Renard. Deze week wist het team de poulefase te overleven, iets wat de afgelopen jaren niet altijd lukte.

“Ik heb wel contact met sommige jongens, maar niet te veel omdat je ze ook niet wilt storen”, zegt Ziyech tegenover Fox Sports. “Ik ben ook enorm trots en enorm blij dat ze nu eindelijk weer eens de kwartfinale hebben gehaald. Het is nu zaak om vanuit daar door te pakken en nog verder te komen.”



“Of ze uiteindelijk ook het toernooi kunnen winnen? Voetbal is gek hè? Als je van Ivoorkust kan winnen, kan je ook van Egypte winnen”, zegt Ziyech over de komende tegenstander van het Marokkaanse elftal.