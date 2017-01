Ajax-toptalent Nunnely wees Europese topclubs de deur

“Mooie clubs als Manchester United, Manchester City, Paris Saint-Germain en Bayern München wilden me absoluut hebben”, zegt de jonge Ajacied in gesprek met Goal. “Toch wilde ik bij Ajax blijven, want hier ligt mijn toekomst. Op dat moment voelde ik me vrij. Ik had mijn basisplek, trainers hadden vertrouwen in me en ik wilde mijn vertrouwde omgeving simpelweg niet aan de kant zetten.”



“Binnen vijf jaar wil ik een belangrijke speler zijn bij Ajax 1 en misschien wel in Oranje staan”, vervolgt hij. “Misschien ben ik op mijn twintigste zo goed, dat er een hele mooie club komt. Het punt is dat ik niet weet hoe snel ik me ontwikkel. Ik hoop dat ik het publiek kan vermaken als ik er sta. Ze moeten natuurlijk wel weten wie Ché is.”