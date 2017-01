Jozefzoon tekent contract voor zes maanden bij Brentford

Florian Jozefzoon vervolgt zijn carrière definitief in Engeland. De buitenspeler van PSV heeft vrijdagochtend zijn transfer naar Brentford, dat uitkomt in het Championship, afgerond. Dit laat PSV weten. De aanvaller tekent een contract voor zes maanden bij de club, met een optie voor een extra jaar.

De 25-jarige Jozefzoon, die de jeugdopleiding van Ajax doorliep, kwam in de zomer van 2013 over van RKC Waalwijk. In drieënhalf jaar als speler van PSV speelde Jozefzoon 64 wedstrijden. De laatste maanden kwam hij niet meer in de plannen van trainer Phillip Cocu voor.