'Van Aanholt ondergaat medische keuring bij Crystal Palace'

Als de medische staf van de ploeg van manager Sam Allardyce groen licht geeft, verhuist de linkervleugelverdediger voor 14 miljoen euro van Sunderland naar Crystal Palace. Van Aanholt vertrok op jonge leeftijd van PSV naar Chelsea, waar hij nooit doorbrak. Na een paar geslaagde verhuurperiodes aan onder meer Vitesse kocht Sunderland hem in 2014 voor 1,5 miljoen pond. Tweeënhalf later levert de Brabander The Black Cats, met wie hij tweemaal succesvol aan degradatie ontsnapte, een fors bedrag meer op.





SA: Van Aanholt was a major saviour in our run at Sunderland last season. Major part of that success story. — Crystal Palace F.C. (@CPFC) 27 januari 2017

SA: Goals and assists contribution was massive. His defending improved under me and he listened to advice. Lot of energy from him & Schluppy — Crystal Palace F.C. (@CPFC) 27 januari 2017

Crystal Palace staat momenteel achttiende in de Premier League, twee plekken boven hekkensluiter Sunderland.