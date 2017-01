José Mourinho beent na 31 seconden weg uit tv-interview

Even daarvoor had zijn ploeg Manchester United de finale bereikt van de League Cup door af te rekenen met Hull City. Na de 2-0 thuiszege bleek de 2-1 nederlaag bij de degradatiekandidaat uit de Premier League niet fataal. Voor de camera van Sky Sports werd zijn mening gevraagd. Dat werd een kort antwoord.



"Ik wil gewoon mijn spelers feliciteren, want het was een moeilijke weg om de finale te bereiken", vertelde de Portugese manager. "Meer wil ik niet zeggen, want dat is wel genoeg. Ik ben kalm, ik heb me gedragen op de bank, niet weggestuurd, geen straf, dus geen woorden meer." Vervolgens beende hij weg, de verslaggever verbaasd achterlatend.







Mourinho wond zich opnieuw op over het optreden van de scheidsrechter, zo bleek tijdens de persconferentie. Jon Moss zou Hull City volgens hem ten onrechte een strafschop hebben gegeven, terwijl United er juist geen kreeg. Daar had zijn ploeg volgens Mourinho juist wel recht op. In het verleden kreeg Mourinho regelmatig straf voor het beledigen van de arbitrage. Een mogelijke straf die 'The Special One' op deze manier wilde voorkomen.



"We hadden de wedstrijd volledig onder controle en toen gebeurde er iets", zei hij op de persconferentie, doelend op de strafschop die Hull kreeg. Of de nederlaag wel terecht was? "Ik heb maar twee doelpunten gezien. Het is 1-1 geworden." Manchester United staat in de finale van de League Cup tegenover Southampton. De ploeg van onze landgenoot Virgil van Dijk schakelde woensdagavond verrassend Liverpool uit.