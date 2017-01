Grote ergernis over 'irritante geduw en getrek' Barcelona-spelers

"Ze hebben twee of drie spelers die je maar op blijven zoeken", gaf middenvelder David Zurutuza van Real Sociedad na afloop van het duel, dat in een 5-2 zege voor FC Barcelona eindigde, aan. "Die wekken heel veel irritatie met hun geduw en getrek. Er gebeuren vervelende dingen in het veld, die niet worden gezien. Het zijn altijd dezelfde spelers die dat doen. Het is niet nodig om namen te noemen."



Zurutuza wilde graag wel duidelijk aanhalen wie hij absoluut niet bedoelde: "Lionel Messi. Over hem heb ik helemaal niets te klagen. Hij wil gewoon voetballen." De Argentijnse sterspeler scoorde de 2-0 vanaf de strafschopgebied. Waarschijnlijk doelde hij wel op zijn maatjes voorin, Neymar en Luis Suárez, die allebei wel op de bon werden geslingerd.





Zurutuza wilde de schuld dan ook niet bij de arbitrage leggen: "Ze hebben gewoon terecht gewonnen. Ik ben trots op ons optreden in de beker." Vorig jaar kwam de 30-jarige middenvelder na het 1-1 gelijkspel tegen Barça nog in het nieuws, toen hij op twitter zijn gram haalde naar de arbitrage. "Het was een terecht doelpunt en dat weet je!", liet Zurutuza toen weten over een afgekeurd doelpunt van Juanmi.