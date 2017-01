'Petrovic hoopt dat ADO Den Haag drietal spelers haalt'

"Het enige probleem is dat ze alle drie al heel lang geen wedstrijden meer hebben gespeeld", vertelt Petrovic, die met veel personele problemen kampt, op de clubwebsite. Het trio deed dinsdag nog niet mee in het oefenduel met Derde divisionist Westlandia (1-1). Maandag zullen ze wel getest worden in een vrienschappelijke wedstrijd tegen Roda JC.





Zeljko Petrovic: "Ik hoop dat de proefspelers blijven". Bekijk de hele voorbeschouwing op #ajaADO via: https://t.co/M9B3RfdV32 pic.twitter.com/oFA7t48WZa — ADO Den Haag (@ADODenHaag) 27 januari 2017

"Daarna wordt bepaald of zij een contract bij ADO Den Haag kunnen afdwingen", meldt de club. Wuytens liet afgelopen najaar zijn contract ontbinden bij AZ. Gorter is transfervrij, nadat zijn contract bij Viborg FF afliep en Fernandez is na enkele buitenlandse avonturen, waarvan de laatste in Oekraïne, nu ook zonder club. Laatstgenoemde kwam al eerder voor de club uit de Hofstad uit.