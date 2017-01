Droom komt uit voor eerste E-sporter van Feyenoord

Ook Feyenoord heeft zijn E-sporter binnen. Quinten van der Most, alias QuintenX, zal de Rotterdammers per direct vertegenwoordigen in de nieuwe E-Divisie.

Daarin spelen de E-sporters van de achttien Eredivisieclubs een halve competitie FIFA 17 tegen elkaar. Daarbuiten zal Van der Most de huidige koploper ook nationaal en internationaal vertegenwoordigen op FIFA 17-toernooien. In een prachtig gemonteerde video wordt hij gepresenteerd aan het publiek.



"Dit is echt een droom die uitkomt", vertelt hij daarin. "Feyenoord volgt mij al heel lang en ik ben ongelofelijk blij dat de club voor mij heeft gekozen. Ik ben helemaal gek van deze club. Vroeger zat ik met mijn vader op vak PP en droomde ik ervan ooit voor Feyenoord te spelen. Nu staat mijn naam op het shirt. Geweldig."







Van der Most, die al meerdere nationale en internationale gametoernooien wist te winnen, kan niet wachten tot het echt gaat beginnen. Er zullen goede spelers meedoen, maar ik heb veel vertrouwen in mezelf. Ik ga er alles aan doen om net als Feyenoord 1 mee te doen om de topposities." De E-Divisie gaat op 6 februari van start.