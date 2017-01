'PSV raakt Davy Pröpper kwijt aan Zenit'

De 25-jarige middenvelder moet alleen zelf nog rondkomen met de huidige nummer twee van Rusland. Pröpper zou daarmee de opvolger moeten worden van de Belg Axel Witsel, die naar het Chinese Tianjin Quanjian is vertrokken. Volgens Voetbal International zijn PSV en Zenit akkoord over de overgang.



Hoe hoog het transferbedrag is voor Pröpper, die in Eindhoven nog een verbintenis tot medio 2020 heeft, is niet bekend gemaakt. De viervoudig international moet zelf nog wel overeenkomen met de Russische topclub. De Doetinchemmer werd anderhalf jaar geleden overgenomen van Vitesse.



In de Kerstspecial van ELF Voetbal kwam Pröpper nog uitgebreid aan het woord. Ook over zijn toekomst. "Ik denk niet dat ik net zo lang als bij PSV zal spelen als ik bij Vitesse heb gespeeld. Na afloop van het seizoen ga ik evalueren. Tijdens de winterse transfermarkt gebeurt er alleen iets als ik dat zelf wil."