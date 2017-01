Video: Het knulligste eigen doelpunt ever

Een bijzondere penalty slash doelpunt in de Turkse tweede divisie. De doelman van Gaziantep Belediyespor liet daarbij wel op erg knullige wijze een bal glippen.

In eerste instantie leek de Turkse goalie de held van het duel, door een elfmeter te keren. Een ploeggenoot rende direct naar hem toe om de keeper te bedanken. Daarbij hield hij echter geen rekening met de niet-klemvastigheid van de keeper. Deze liet het leder glippen... doelpunt!!



Het bewuste doelpunt gaat nu de hele wereld over.