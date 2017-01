Draaikont Davy: Kiest Pröpper voor Zenit?

Nog maar twee maanden geleden zei Pröpper dat een winterse transfer niet voor de hand lag. Wel voelde hij de behoefte aan een nieuwe stap langzaam opborrelen, ondanks zijn weinig avontuurlijke inborst.



“Ik denk dat ik wel wat sneller dichter bij dat gevoel kom. Ik zie het niet echt voor me dat ik zo lang bij PSV blijf als ik bij Vitesse in het eerste heb gespeeld. Voetballend gezien ben ik volgens mij ook klaar voor een hoger niveau, een betere competitie. Afgelopen zomer had ik echt het gevoel: ik zit hier op mijn plek en wil hier blijven. Het had vast wel gekund om te vertrekken. Er waren mogelijkheden. Dat ik nu bij PSV speel is dus een heel bewuste keuze. Ik heb het hier heel erg naar mijn zin. Na dit seizoen kunnen we opnieuw evalueren.”



De supporters hoefden niet te vrezen voor een winterse transfer, zei Pröpper. “Tijdens de winterse transfermarkt gebeurt alleen iets als je het écht wil, en dat is bij mij niet het geval.”



Het is bovendien nog maar de vraag of Pröpper de Russische competitie ziet zitten. “Als je kijkt naar een voor de hand liggende keuze voor iemand die niet avontuurlijk is ingesteld maar wel klaar is voor een volgende stap dan kom je al snel uit bij een plek dicht bij de grens. Dan heb ik zelf toch al snel Duitsland in mijn hoofd. Er spelen veel ‘lopers’ in die competitie. Dat ligt mij wel, denk ik. Maar het is niet zo dat ik per se in Duitsland wil spelen hoor. Ik sluit niets uit. Ik ben misschien niet avontuurlijk, maar denk dat ik me wel snel ergens thuis kan voelen.”