ADO Den Haag heeft 2,5 miljoen euro van Wang eindelijk binnen

Daardoor zijn de financiële problemen, die er voor dit seizoen waren, opgelost. Dat meldt de club op haar website. De eerste betaling van een half miljoen euro kreeg ADO van UVS op 19 januari, vrijdag volgde de resterende twee miljoen euro. Dat betekent dat de club uit de liquiditeitsproblemen voor het huidige seizoen is. Betrokkenen zullen de komende maanden proberen overeenstemming te bereiken over hun toekomstige samenwerking, met inbegrip van de governance van ADO Den Haag.





"Wij zijn opgelucht dat UVS haar verplichtingen is nagekomen", laat algemeen directeur Mattijs Manders in een officiële reactie weten. "Nu zullen wij de toekomst van ADO Den Haag gaan bespreken. Wij zijn ervan overtuigd dat een gebalanceerde governance ten voordele zal werken van alle stakeholders. Hopelijk kunnen wij ons team tijdens deze laatste dagen van het transferseizoen nog versterken."Gedurende de afgelopen vijf weken voerden UVS en ADO Den Haag met behulp van Knüppe en Van der Have (die benoemd zijn door de Ondernemingskamer van het Hof Amsterdam) overleg over de vastgelopen situatie te doorbreken. Afgelopen week was ook Jiahua East Holdings (Group) Co. Ltd., de meerderheidsaandeelhouder van UVS, daarbij betrokken. De laatste formaliteiten rondom de betaling zijn nu afgehandeld."UVS is ervan overtuigd dat de samenwerking met ADO Den Haag en al haar stakeholders zal resulteren in een grote toekomst voor ADO Den Haag en voor een ieder die bij de club betrokken is", aldus Wang. "We kunnen niet wachten om de volgende stap te zetten in het proces om van ADO Den Haag een gezonde en stabiele club te maken op de lange termijn."