PSV-trainer Cocu spreekt akkoord over Pröpper resoluut tegen

Gaat hij voor het einde van de transferwindow weg bij PSV? Of blijft Davy Pröpper in Eindhoven? Het mysterie houdt aan. Trainer Phillip Cocu ontkent in ieder geval dat de Eindhovenaren en Zenit Sint-Petersburg akkoord zijn over een transfer van middenvelder.

Dat vertelde Cocu vrijdagmiddag op de persconferentie in aanloop naar het duel met Heracles Almelo van zaterdagavond. "Hij blijft gewoon. Daar ga ik vanuit." Volgens de oefenmeester heeft Pröpper het nog altijd uitstekend naar zijn zin bij PSV. "Ik verwacht daarom niet dat hij vertrekt, al kun je dat in de voetballerij niet uitsluiten."





Van een vertrek van Davy Pröpper is volgens Phillip Cocu vooralsnog geen sprake: https://t.co/wQdGaazsdO pic.twitter.com/Cb2PfwWo6H — PSV (@PSV) 27 januari 2017

De middenvelder zit naar verwachting gewoon bij de wedstrijdselectie voor het duel met Heracles Almelo. Eerder op de middag kwammet het nieuws dat PSV en Zenit een akkoord hadden bereikt over een transfer van Pröpper. De viervoudig Oranje-international zou zelf nog wel overeenstemming moeten bereiken met de Russische topclub. "Ik ben er morgenavond gewoon bij in Almelo," zegt Pröpper zelf kort tegenover. Verder liet hij niets los over het transfergerucht.Vorig jaar en afgelopen zomer had Zenit ook al concrete interesse in Pröpper. Toen ketste de transfer af op het prijskaartje van de 25-jarige middenvelder. Na de verkoop van sterspelers Hulk en Axel Witsel aan clubs uit China zou Zenit nu wel voldoende budget hebben om Pröpper over te nemen. Naar verluidt gaat het om een bedrag van 17 tot 25 miljoen euro, afhankelijk van bonussen.