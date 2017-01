Feyenoord-trainer Van Bronckhorst teleurgesteld in inzet spelers

"Emoties horen bij het voetbal. Ik verlies immers niet graag. Ik hoop dat het zondag anders zal zijn", waarmee de oefenmeester van de Rotterdammers doelde op het treffen van zondagmiddag met NEC. Het gebrek aan inzet donderdagavond bij Vitesse verbaasde Van Bronckhorst. "Dat had ik totaal niet verwacht. Maar het maakt ons juist sterk."





Van Bronckhorst is inmiddels aangeschoven. 'We moeten richting zondag onze teleurstelling omzetten in drive.'#feynec pic.twitter.com/naZ4vxQA0Z — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) 27 januari 2017

Van Bronckhorst over het herstel van Kenneth Vermeer: 'Het is de bedoeling dat hij maandag minuten gaat maken bij Feyenoord 2.' — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) 27 januari 2017

"In combinatie met verzorgd voetbal moeten we dat omdraaien. Dat hebben wij nodig." Van Bronckhorst werd ook gevraagd naar Dirk Kuyt, die donderdagavond in de kwartfinale van de KNVB beker opnieuw op de bank moest beginnen. "Achteraf is het altijd gemakkelijk analyseren. Soms pakt het goed uit, soms niet." Hij had overwogen in de slotfase alles of niets te gaan spelen. "Maar bij 2-0 was het moment niet daar om va banque te gaan spelen. Dan zet je het helemaal open."Voor de thuiswedstrijd tegen NEC kan Feyenoord beschikken over een fitte selectie. Dat betekent dat naast Karim El Ahmadi, die het aanstaande zondag tijdens de Afrika Cup met Marokko opneemt tegen Egypte, alleen Kenneth Vermeer en Sven van Beek niet inzetbaar zijn. Vermeer maakt naar verwachting maandag zijn rentree in de thuiswedstrijd van Feyenoord 2 tegen SC Cambuur 2. Voor de doelman wordt dat zijn eerste optreden van dit seizoen, nadat hij vroeg in de voorbereiding een achillespeesblessure opliep. Van Beek is op de weg terug na een voetblessure.Nicolai Jörgensen, de Eredivisietopscorer die na drie duels in 2017 nog op nul staat, kreeg bijval van Van Bronckhorst. "Hij maakt minder goals, maar is wel belangrijk met assists. Hij maakt op dit moment geen goals, dat klopt. Maar hij werkt daar hard voor." Of Michiel Kramer een kans verdient? "Teleurstelling is er bij hem dat hij niet speelt, dat begrijp ik. Om daar een punt van te maken, is onzin."Over NEC. "Ik vind dat NEC wel stappen heeft gemaakt. Ze zijn goed begonnen aan de tweede helft van het seizoen." Zondag om 16.45 uur staat Feyenoord - NEC op het programma.