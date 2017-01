Video: Hilarische taferelen achter doel blunderende keeper

Komische beelden tijdens de kraker in Mauritanië tussen FC Toujounine en Deuz. De doelman van de uitclub maakte een vreselijke blunder. Helemaal apart is er wat achter het doel gebeurt.

Het beeld is na 2 minuten en 15 seconden te zien. De doelman van Deuz werkte eerst de bal half weg en zijn vervolgactie was ook niet bepaald denderend. Een doelpunt was het gevolg. Maar de achtergrond zorgt wellicht voor meer gespreksstof. Wat is daar in hemelsnaam aan de hand?



Overigens wordt aansluitend nog een dubieuze penalty toegekend. De inzet werd vervolgens gekeerd, maar het wordt toch een doelpunt. Tja, kijkt U zelf maar.