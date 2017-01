Onana twijfelt over bekleden vaste basisplaats bij Ajax

Desondanks voelt de twintigjarige Kameroener zich nog steeds geen eerste keus. "Ik geef elke dag alles, zodat de trainer voor mij kiest. Ik speel, maar ik zou niet zeggen dat ik de nummer één ben", vertelt aldus Onana op de clubwebsite. "Ik zou niet zeggen dat ik de concurrentiestrijd gewonnen heb. Tim (Krul, red.) en Diederik (Boer, red.) zijn geweldige keepers en geweldige personen. Ik ben blij dat ik van hen kan leren."





Onlangs maakte Onana zich in zijn thuisland niet populair door een uitnodiging van de Kameroense voetbalbond voor deelname aan de Afrika Cup terzijde te schuiven. "Ik heb besloten om in Amsterdam te blijven, omdat ik hier alles speel. Ik wilde proberen om mijn plek te houden."Zondag wacht Onana met Ajax om 12.30 uur een thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag. "Elke wedstrijd is voor ons een finale. We moeten winnen, want Feyenoord staat vijf punten op ons voor. We willen kampioen worden, net als de fans."