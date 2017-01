ELF Transfertarget van de Dag: Davy Pröpper

De transfermarkt in Europa is weer geopend. ELF Voetbal bespreekt tot eind januari elke dag een speler in de rubriek Transfertarget van de Dag.

Aflevering 27: Davy Pröpper



Voor Davy Pröpper lonkt een lucratief avontuur in de Russische competitie. De aanvallende middenvelder van PSV staat namelijk op het lijstje van FC Zenit. De oud-speler van Vitesse, met een contract tot 2020 in Eindhoven, moet nog in gesprek met de clubleiding van de Russen.



Het transfergerucht is opmerkelijk, want Pröpper speelt pas sinds 2015 in het Philips Stadion en had vorig seizoen een groot aandeel in de landstitel. Phillip Cocu wil de aanjager dan ook niet kwijt: ''Hij blijft gewoon. Daar ga ik vanuit'', zei de hoofdtrainer op het perspraatje van vrijdag.



Stelling: Pröpper moet het Russische geld links laten liggen en bij PSV blijven.