Ajax-spits Dolberg maakt zich geen zorgen over doelpuntloze reeks

"Dat ik nu even niet gescoord heb, maakt de drang naar doelpunten alleen maar groter", vertelt de negentienjarige aanvaller op de website van Ajax. "Natuurlijk wil ik graag weer scoren, dat zit in mij als aanvaller, maar het is niet iets waar ik me zorgen over maak. Vorig jaar in de A-junioren had ik ook een mindere periode zonder goals. Toen kwam het uiteindelijk ook goed. Ik weet wat ik moet doen om het juiste gevoel weer terug te krijgen."





"Ik heb de laatste wedstrijden niet op het niveau gespeeld zoals ik dat graag wil. Het is voor mij veel belangrijker om van waarde te zijn voor mijn teamgenoten. Het maakt me niet uit wie de goals maakt, of de assist geeft. Ik wil gewoon de goede dingen voor het team doen."Dolberg maakte tien van zijn in totaal elf treffers in de eigen Amsterdam ArenA. "Ik weet niet hoe dat kan, dat is moeilijk te zeggen. Misschien geven de fans wat extra's." Zondag om 12.30 uur volgt in eigen huis tegen ADO Den Haag een nieuwe kans.