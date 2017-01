Pieter Collen: "Feyenoord moet alleen uitkijken voor Lucky Ajax"

“ Ik zie Feyenoord geen punten laten liggen tegen NEC”

De 36-jarige Belg verwacht niet dat de uitschakeling in de KNVB beker tegen Vitesse zal nadreunen bij de Rotterdamse equipe. "Feyenoord kan snel rechtzetten wat ze donderdag hebben laten liggen", vervolgt hij tegenover ELF Voetbal. "Er zitten twee dagen tussen de wedstrijden in. Ik kan niet geloven dat ze het zondag opnieuw laten liggen. Feyenoord gaat winnen. Karim El Ahmadi is er nog niet bij, maar Tonny Vilhena keert wel terug van een schorsing. Op het middenveld zijn ze weer sterker."



Collen verwacht ook dat Dirk Kuyt, die in Arnhem op de bank begon, weer gaat spelen. "Hij blijft een belangrijke jongen voor de ploeg. Natuurlijk hangt het presteren van een team nooit af van het ontbreken van één speler, maar je zag donderdagavond wel dat het erg lastig werd. Al beschikt Vitesse over een goed team en heeft die ploeg meer kwaliteiten in huis dan NEC. Feyenoord mag normaal gezien nooit van ploegen als NEC verliezen. En ze hebben natuurlijk thuisvoordeel. Een voorspelling? Ik zet in op 3-1."



Lucky Ajax

De tweevoudig Rode Duivel verwacht ook dat Feyenoord straks de titel pakt. "Ik hoop het wel. Het is lang geleden. Ze staan er heel goed voor. Ze mogen nog punten laten liggen. De plek, waar ze nu staan, hebben ze niet met geluk bereikt. Ze presteren dit seizoen met veel overtuiging en door hard te werken." Als grootste concurrent ziet hij Ajax. "PSV draait wel erg stroef dit jaar. Ajax blijft een ploeg om rekening mee te houden. Lucky Ajax, hè. Ze maken in de laatste minuut nog gelijk of grijpen nog de winst. De onderlinge duels zullen straks de beslissing brengen. Maar vijf punten voorsprong is wel erg ruim."



Zelf heeft Collen weinig speciale herinneringen aan de duels tussen Feyenoord en NEC. "Met NEC verloren we altijd. Mijn beste herinnering aan De Kuip was de bekerfinale met NEC tegen Roda JC (in 2000, 2-0 nederlaag, red.). Achteraf hadden we die moeten pakken. Kansen voldoende. Het blijft jammer dat ik die beker nooit heb gewonnen." De wedstrijd tussen zijn twee oud-werkgevers bekijkt hij zondag voor de televisie. "We moeten zelf voetballen." Collen speelt in het tweede elftal van VV Leidschenveen.



Golflessen

In het dagelijks leven geeft de geboren Gentenaar golflessen in Capelle aan den IJssel. "Veelal voor beginnersgroepen. Plezier staat bij ons voorop. Ongedwongen een balletje slaan, waardoor de drempel erg laag ligt." Hij is ook speler van het RTL Sterrenteam en trainer van zijn achtjarige dochtertje. Aan het einde van het jaar wil hij beginnen met een officiële trainerscursus. "Toen ik stopte, was ik klaar met voetbal. Nu, zes jaar later, kijk ik er anders naar. Het kriebelt weer. Het lijkt me leuk om straks een seniorenteam te trainen. Ik heb al bij Feyenoord gesproken met Richard Grootscholten (hoofd jeugdopleidingen, red.) over een stageplek. Mijn droom is later terug te keren bij de club als trainer."