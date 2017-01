Cerny: ''Was goed moment om basisplaats te pakken bij Ajax''

''Ik train vandaag en morgen (zaterdag, red.) volledig met de groep mee'', vervolgt de flankspeler zijn interview met Ajax TV. ''Ik denk dat ik zondag (tegen ADO Den Haag, red.) er wel bij kan zijn. Dat hoop ik zelf tenminste. En als het niet lukt dan kan ik maandag met Jong Ajax meespelen, het is allebei goed. Als ik maar kan spelen.''



De kwetsuur kwam op een vervelend moment, want bij Ajax is de spoeling dun aan de rechterkant: ''Het was een goed moment geweest om een basisplaats te pakken, maar dat lukte niet door mijn blessure. Dus die kwam niet goed uit. Maar het is voor mij belangrijk om weer fit en gezond te zijn. Ik kan nu weer pijnvrij spelen en dat is heel fijn. Vanaf nu kan ik weer vechten voor een basisplaats, zoals ik dat vroeger heb gedaan. Maar ik ben het er zeker mee eens dat het jammer is dat ik juist deze fase geblesseerd was.''