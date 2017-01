Twente-target Darri verlengt contract met Heracles Almelo

''Ik heb het enorm naar m’n zin in Almelo. Ook andere clubs toonden interesse, maar ik wil graag hier blijven en zie voldoende mogelijkheden mij bij Heracles verder te ontwikkelen. Ben dan ook blij met m’n contractverlenging en zal alles doen om er een groot succes van te maken'', vertelt de oud-Vitessenaar op de clubsite.



Ook algemeen directeur Nico-Jan Hoogma is tevreden met het nieuwe contract van Darri: ''Wij zijn content met deze contractverlenging. Brahim is een zeer talentvolle jonge speler en met hem hebben we een zeer creatieve aanvaller in onze selectie.''