''Geen aanleiding om te denken dat Feyenoord gaat instorten''

''Feyenoord heeft na de winterstop nog niet overtuigd en speelde bovendien niet in de sterkste opstelling. Dan kun je tegen een nederlaag aanlopen'', aldus Den Ouden, ex-spits van onder andere Excelsior Rotterdam en ADO Den Haag.



''Het verschil tussen de eerste elf à twaalf en die erna is groot'', concludeerde Mossou. ''Ik zie geen aanleiding om te denken dat ze gaan instorten. Feyenoord komt pas in de problemen als er een paar spelers wegvallen. Dat hebben we ook al gezien tegen Go Ahead Eagles en Zorya Luhansk.''