Beugelsdijk: ''Vol goede moed en strijdbaar voor duel met Ajax''

''Voor de tegenstander is hij verschrikkelijk'', gaat de robuuste verdediger verder tegenover Omroep West. ''Hij maakt altijd contact en het is een echte winnaar. Hij doet er alles aan om je van het verdedigen af te houden. Een gemene spits. Voor ons is dat positief. Buiten het veld is het een topgozer.''



Beugelsdijk pleit voor een 5-3-2-systeem tegen het aanvalslustige Ajax: ''Verdedigend is dit het meest safe in de ArenA. Met onze snelheid kun je voorin wel wat creëren. We gaan met hetzelfde gevoel als iedere andere wedstrijd naar Amsterdam. Vol goede moed en strijdbaar.''