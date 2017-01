Supersub Haye bezorgt Willem II zege op Sparta Rotterdam

Willem II was vrijdagavond nipt de sterkste in het duel der middenmoters met Sparta Rotterdam (3-2). De Tilburgers zegevierden door een doelpunt van invaller Thom Haye in blessuretijd.

De kopsterke Fran Sol bewees weer eens zijn waarde voor de Tricolores. De Spaanse aanvaller kopte raak uit een puntgave voorzet van Dico Koppers. De Brabantse euforie was van korte duur, want Sparta-spits Zakaria El Azzouzi trok de stand gelijk met een fraaie uithaal.



Kort voor het rustsignaal verwerkte Sparta-doelman Roy Kortsmit een voorzet niet goed en was verdediger Darryl Lachman er als de kippen bij om de 2-1 aan te tekenen. Lamprou had na zeventig minuten geen antwoord op de bekeken vrije trap van Verhaar. De bezoekers waren blij met het punt, maar Haye had andere plannen. De ingevallen middenvelder schoot raak in de toegevoegde tijd, tot vreugde van alles en iedereen in Tilburg.