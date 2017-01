VVV legt JL-topscorer het zwijgen op, ook winst Jong Ajax

VVV-Venlo is op weg naar het kampioenschap in de Jupiler League. De koploper uit Limburg was ook te sterk voor FC Oss (0-3), de ploeg van topscorer Tom Boere. Achtervolger Jong Ajax won met nipte cijfers van FC Den Bosch (1-2). Jong PSV kwam niet verder dan een gelijkspel in Emmen.