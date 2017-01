Pechvogel De Vrij wil bij SS Lazio eindelijk een hoofdprijs winnen

"Natuurlijk kwam de breuk in het middenvoetsbeentje ongelegen'', blikt hij terug in het Algemeen Dagblad. "Maar weet je wat ik vrijwel meteen na de diagnose dacht? Positief blijven bevordert het herstel. Het is een botje helemaal aan de zijkant van de voet, dat is gunstig als je kijkt naar de hersteltijd. De gedachte 'ach, dat heb ik weer' zou misschien eerder op de loer liggen, maar daar heb je niets aan. Ik ben gewoon aan de slag gegaan en voel me nu weer topfit."



Dus kan hij weer aansluiten bij de selectie van SS Lazio – met wie hij voor aan aantal cruciale duels staat in de Serie A. "Lazio heeft een goede ploeg. We kiezen vaak voor een speelwijze om ver van ons eigen doel druk te zetten. Maar in Italië zijn ze flexibel. Als er een fase in de wedstrijd is waarin wij het lastig hebben, dan kunnen we het ook heel compact maken. Dan geven we niets weg. Sinds mijn terugkeer liep het eigenlijk alleen de tweede helft tegen Internazionale niet. Daar is Stefano Pioli nu trainer, de man die mij in 2014 naar Lazio haalde. Ze zijn daar bezig aan een opmars.''



Hoofdprijs



De jacht op een hoofdprijs door De Vrij is in elk geval weer óp het veld ingezet. De verdediger greep nog nooit iets tastbaars in zijn loopbaan. "Ons doel blijft plaatsing voor Europees voetbal. Een titel voor Lazio, dat is lastig. Ik heb in mijn loopbaan allemaal tweede en derde plekken verzameld. En een bekerfinale verloren met Feyenoord, eentje verloren met Lazio. Met Oranje derde op het WK. Een verloren EK-finale met Oranje onder 17 jaar, een verloren Super Cup met Lazio. Het zou leuk zijn om eens iets tastbaars te winnen."