Van Bronckhorst hoopt op Feyenoord met drive na bekerdeceptie

Feyenoord werd deze week op pijnlijke uitgeschakeld in de KNVB-beker door Vitesse (2-0). Dus is er werk aan de winkel voor trainer Giovanni van Bronckhorst, die in de titelstrijd in de Eredivisie geen steek wil laten vallen.

"Het blijft moeilijk te peilen waar de bekeruitschakeling aan lag, maar ik blijf enorm teleurgesteld omdat mentaliteit juist een factor is die Feyenoord altijd sterk maakt", vertelt de coach in het Algemeen Dagblad. "In de competitie hebben we dit nog niet meegemaakt. Onbewust speelde het misschien door het hoofd bij de spelers dat de focus totaal op het kampioenschap ligt."



Toch ziet de oefenmeester het vaker gebeuren dat een topclub onverwacht klop krijgt in het bekertoernooi. "Als ik naar het buitenland kijk zie ik hetzelfde gebeuren met grote clubs. Ik denk bij alle bekerduels dat de topclubs makkelijk een ronde doorkomen, maar ze verliezen dan. Nu ervaar ik het zelf. Maar ik kan er slecht tegen."



Afwezigheid



Volgens Van Bronckhorst is het te makkelijk om alle schuld van de uitschakeling af te schuiven op de afwezigheid van Karim El Ahmadi en Tonny Vilhena. Maar een belangrijke rol heeft het volgens hem wel degelijk gespeeld. "Het is in de weken hiervoor ook al bewezen hoe belangrijk die twee zijn op het middenveld, dat viel niet alleen tegen Vitesse op. Als deze mannen wegvallen, is dat moeilijk op te vangen."



Een lamgeslagen Feyenoord verwacht hij echter niet komend weekend in eigen huis tegen NEC. "Het is belangrijk om de teleurstelling nu om te zetten naar een enorme drive voor de wedstrijd tegen NEC. Na de laatste teleurstelling kwam er ook direct een goede reactie van de ploeg."