Video: Ajax-talent De Jong scoort wonderbaarlijk met zijn verkeerde been

De benaming 'talentvol' is slechts een understatement als je kijkt naar het doelpunt van Frenkie de Jong. De middenvelder van Jong Ajax raakte de bal vrijdagavond heerlijk tegen FC Den Bosch en schoot van afstand prachtig binnen.

Een fenomenale goal, zéker als je bedenkt dat De Jong van origine rechtsbenig is... Dat was ongetwijfeld genieten voor trainer Marcel Keizer. Het talent maakte al zijn debuut in het eerste van Ajax. Zal Peter Bosz hem snel nog eens speeltijd gunnen?