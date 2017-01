Per direct vertrek van Pröpper uiteindelijk het beste voor PSV

Tussen de vijftien en vijfentwintig miljoen euro is het bedrag dat genoemd wordt bij de naam van Pröpper. Een hoeveelheid die een heel jaar Champions League-voetbal kan compenseren. Vijfentwintig miljoen werd namelijk alleen vorig seizoen bij elkaar gespeeld door de selectie van Cocu. In de vele jaren daarvoor bleven de Eindhovenaren vaak steken rond de vijftien tot twintig miljoen euro in het kampioenenbal.



Om die reden zou het mislopen van de Champions League met het vertrek van Pröpper financieel gecompenseerd kunnen worden. Anderzijds is de kans op een prijs of CL-ticket mét de middenvelder in de PSV-selectie een stuk groter. Het is kiezen tussen het onzekere sportieve succes of de zeker financiële opsteker. Mocht er een groot bedrag komen van meer dan twintig miljoen, kan Brands het bijna niet verkopen aan zijn achterban om met een achterstand van acht punten op koploper Feyenoord; een gebrek aan scorend vermogen; én het laten vertrekken van drie vleugelspelers deze winter; te kiezen voor het risico van sportief succes. Als het misgaat is de financiële domper enorm.



Linkerrijte



Mocht trainer Cocu tóch gelijk krijgen ("Ik heb aangegeven, dat ik Davy liever niet zie vertrekken bij PSV. Daarom denk ik dat hij het seizoen volmaakt") dan is Brands aan zijn oefenmeester verplicht om voorin nog een extra aanvallende versterking te halen. Tot voor deze speelronde stond PSV namelijk onopvallend in het linkerrijtje wat betreft het gescoorde aantal doelpunt. Luciano Narsingh vertrok deze winter; dan moet er iemand bij.



Kiest Brands voor de middenweg door Pröpper principieel te behouden, maar verder geen versterkingen te halen. Dan is de kans groot dat PSV zonder financiële impuls uit Rusland én zonder Champions League-deelname komt te zitten. Overtuigend speelt PSV namelijk nog allerminst.



Welke keuze Brands overigens ook maakt; er is altijd nog een zwaard Damocles. De transfermarkt in Rusland blijft tot het einde van februari open. Straks komt Zenit over een maand alsnog met een megabod, plus bijbehorend salaris voor Pröpper. Houd als technisch manager dan maar eens voet bij stuk.



Opvolging



Met Andrés Guardado, Bart Ramselaar, Jorrit Hendrix, Luuk de Jong, Oleksandr Zinchenko, Marco van Ginkel en de talentvolle Kenneth Paal heeft PSV veel alternatieven achter de hand op het middenveld. Natuurlijk neemt Pröpper een hoop kwaliteit met zich mee. Maar hem nu verkopen voor de hoofdprijs geeft duidelijkheid, zekerheid en de kans om nog te kunnen inspelen op diens vertrek. De keuze voor Brands lijkt zodoende simpel.