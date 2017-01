Opmerkelijke steunbetuiging en nieuwe kans voor Vincent Janssen

"Voor mij is het geen issue dat hij moeizaam scoort", verzekert de manager in aanloop naar het duel in de FA Cup. De kans is groot dat Janssen dan een basisplaats krijgt in de spits tegen Wycombe Wanderers. Eerste keuze Harry Kane is namelijk geblesseerd.



"Natuurlijk steekt Vincent niet in zijn beste vorm ooit, maar het is pas zijn eerste seizoen", vervolgt de oefenmeester. "We hebben heel veel gesprekken gevoerd. Dit is heel normaal. Alles is nieuw voor hem. Daarom moet hij vooral rustig blijven en hard trainen. Als de kans zich voordoet, kan hij zich laten zien. Wij geloven in hem. Zijn prestaties hebben niet voor twijfels gezorgd."



De steunbetuiging voor Janssen komt meer dan gelegen. De aanvaller begon nog zo goed bij Tottenham en kreeg vanuit alle kanten lofuitingen. Medespelers, analytici en zijn coach waren zeer te spreken over onder meer zijn drive en werklust. Maar bij het uitblijven van doelpunten, nam de kritiek toe. Pochettino zette hem op de bank en doet maar weinig een beroep op hem. Deze kans in de FA Cup is wellicht dé mogelijkheid voor Janssen om zich weer te tonen. Al moet hij dan wel overtuigd blijven van zijn kwaliteiten.