Van linksback naar aanvaller; oud-Ajacied Koppers kan het

"Ik speel al jaren linksback", knikte Koppers in gesprek met het Brabants Dagblad. "Toen ik bij Ajax in de opleiding kwam voetballen, ben ik meteen naar achteren geschoven. Het is voor mij dan ook nog even wennen om linksbuiten te spelen, al heb ik wel een redelijke versnelling en een goede voorzet."



Dat laatste bleek ook, want uit een voorzet van Koppers maakte Fran Sol een treffer. Een fijn gevoel voor de verdediger in de aanval, want hij kampte dit seizoen lange tijd met blessureleed. "Ik ben met een eigen fysiotherapeut aan de slag gegaan en ben nu topfit. Ik ben blij dat ik weer speel."



De overwinning brengt voormalig Ajacied met Willem II weer even in veilig haven. Met 22 punten is het verschil met de ploegen onder de degradatiestreep, PEC Zwolle, vijf punten. De concurrentie heeft echter nog wel een wedstrijd tegoed.