Feyenoord geeft Vitesse nul op rekest voor terugkeer Vejinovic

Toch is Feyenoord niet enthousiast. Hoewel trainer Giovanni van Bronckhorst maar zelden een beroep op hem doet en Vejinovic daarom zelf een (tijdelijke) terugkeer ook wel zou zien zitten, mag de middenvelder volgens het Algemeen Dagblad niet vertrekken van de Rotterdammers. Zeker in de periode dat Karim El Ahmadi nog afwezig is vanwege de Afrika Cup wil Van Bronckhorst kunnen kiezen op het middenveld.

Overigens kan het wel een hard gelag worden voor Vejinovic. Aangezien de Rotterdammers niet meer in Europa en in de KNVB-beker zitten, blijft er alleen in de Eredivisie speeltijd over. Met de grote concurrentie lijkt de kans dat hij veel gaat spelen, niet groot. Zeker niet als El Ahmadi weer terug is.

Ook in Arnhem balen ze van het nieuws en kijken ze daarom naar andere opties. "We hebben een schaduwlijstje en daarop staan meerdere namen", aldus directeur Joost de Wit. "Dat is altijd zo. Voor elke positie zijn vijf, zes alternatieven. Op namen gaan we nu verder niet in. Door het vertrek van Yeini is het middenveld niet meer voldoende bezet. Dat gat opvullen heeft dus prioriteit."