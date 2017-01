Vuurwerkbom bij SC Cambuur dreunt nog altijd hard na

Haar artsen vergelijken het ongeval van Ilona de Jong (21) met een val die een bouwvakker van vijf hoog maakt. Haar enkel werd verbrijzeld door een nitraatboom, gegooid vanaf de tribune. Lopen doet ze daarom alleen nog in zachte uggs, sportschoenen passen niet meer. "Ik wil het heel graag afsluiten, maar als het zo lang duurt, dan lukt dat niet", vertelt slachtoffer tegenover de Leeuwarder Courant.







De video die op internet verscheen van het incident heeft ze nooit meer bekeken. "Dat ga ik ook niet doen. Vreselijk. De instructie was om het vuurwerk uit te maken. Ik kreeg nog een knikje van mijn collega en toen ging ik er op af. Verder weet ik alleen de klap nog."



Met twee zware operaties achter de rug is ze inmiddels uitbehandeld. Maar daarmee is de kous niet af. Haar hobby’s volleybal en paardrijden kan ze nooit meer uitoefenen. Ze zit met onzekerheid of ze nog kan blijven werken. "Ik wilde graag een carrière met veel actie. Nou, dit was iets te veel actie."



Toch was er ook kritiek op de actie van De Jong. Waarom afstappen op vuurwerk. Iedereen weet toch dat het gevaarlijk is? "Ik handelde volgens de instructies. En we waren niet getraind in het herkennen van verschillende soorten vuurwerk. Mijn wereldje is sinds het ongeluk een stuk kleiner geworden. Ik weet niet precies wat ik wil gaan doen, maar met wat hulp ga ik er het beste van maken."