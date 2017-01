De maand april wordt cruciaal voor de titelstrijd van Ajax

Dat concludeert de captain als hij kijkt naar de concurrenten. "Als ik de andere ploegen zie spelen, dan is dat allemaal ook niet overtuigend", vertelt hij in gesprek met NUsport. "Ik denk dat wij de beste selectie hebben en dus denk ik dat wij kampioen gaan worden. Al moeten we het natuurlijk wel elke week laten zien."



Dat er een achterstand van vijf punten op de ranglijst is opgelopen ten opzicht van koploper Feyenoord, zegt Klaassen niet zo veel. "Ik denk dat dat vooral door onze seizoenstart komt. Begin dit seizoen was het nog niet zo goed als het nu is. Toen hebben we een paar punten laten liggen. In de tweede seizoenshelft verwacht ik trouwens niet dat de top drie nog veel punten zal verspelen. Vooral de toppers worden cruciaal."



Op de échte toppers in de Eredivisie moet Ajax echter nog even wachten tot in april. Dat is dé cruciale maand waarin het moet gebeuren voor de selectie van Peter Bosz. Op 2 april is het treffen met Feyenoord, terwijl een week later AZ nog wacht. Drie dagen daarna is de ontmoeting met AZ en twee weken later staat sc Heerenveen op het programma. Zeven dagen daarna, op 23 april, treft Ajax concurrent PSV.