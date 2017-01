De acht logische transfertargets van PSV: wie volgt Narsingh op?

Luciano Narsingh, Florian Jozefzoon, Luiz Beto da Silva. Alle buitenspelers verlieten deze transferwinter Eindhoven voor een nieuw avontuur in het buitenland. Het maakt de opties voor trainer Phillip Cocu op de vleugels enorm beperkt. In de titelstrijd kan PSV geen steek meer laten. Met het oog op het scorend vermogen lijkt er daarom voorin iemand nodig bij PSV. Wie moet Marcel Brands daarom naar het Philips Stadion halen? Acht logische opties.

1. Sam Larsson (23)





Ajax is al enige tijd geïnteresseerd in de uitblinker van sc Heerenveen, maar veel voortgang lijkt er niet te zitten in die transfer. Met zijn geniale steekpass tegen PSV afgelopen weekend (4-3) onderstreepte Larsson nog maar eens zijn potentie en klasse. Bij het ontbreken van daadkracht bij Ajax kan ook PSV zomaar toeslaan.



Voordeel: Larsson komt graag naar binnen, waardoor er ruimte ontstaan voor Jetro Willems. Misschien kan hij dan ook weer eens zijn oude niveau halen?!

Nadeel: Hoog prijskaartje



2. Maxime Lestienne (24)

Na zijn moeilijke eerste periode bij PSV stapte hij voor tien miljoen euro over naar Rubin Kazan. Voor iemand met zijn prijskaartje komt hij opvallend weinig aan spelen in Rusland. Echt voortvarend gaat het met Rubin ook nog niet, wat het uitzicht voor Lestienne niet bepaald vergroot. Misschien kan hij op huurbasis revanche nemen op zijn eerste periode bij PSV?

Voordeel: Hij kent de club en speelwijze en heeft geen tijd meer nodig om zich aan te passen.

Nadeel: Hij kende geen geweldige eerste periode; er zijn twijfels bij zijn betrokkenheid.





3. Derk Boerrigter (30)

Uit het oog, uit het hart. Bij Ajax zat hij een tijdje tegen het Nederlands elftal aan, maar sindsdien is hij een topper in verval. Na zijn mislukte avontuur bij Celtic is hij echter uit op revanche. Een getergde buitenspeler met ervaring. Kan Boerrigter een toegevoegde waarde zijn voor PSV in de titelrace?

Voordeel: Goedkoop en meteen haalbaar

Nadeel: Twijfel of hij het gewenste niveau aan kan





4. Andrei Ivan (20)

Ivan is een drievoudig international van Roemenië. Hij stond ooit in de belangstelling van Ajax en inmiddels zou PSV interesse hebben in de buitenspeler van Universitatea Craiova. Ook FC Barcelona had een tijd interesse in de aanvaller, die al meerdere malen liet zien over veel talent te beschikken. Aan belangstelling dus geen gebrek. Hoog tijd dat iemand hem ook daadwerkelijk binnenhaalt. PSV wellicht?

Voordeel: Groot talent met veel potentie én scorend vermogen

Nadeel: De aanvaller is niet per se een buitenspeler, al kan hij ook op de flanken uit de voeten.

5. Jefferson Farfan (32)

PSV ontkende een paar dagen terug nog ieder contact met de Peruaanse buitenspeler, maar Farfan is wel degelijk een optie voor de Eindhovenaren. Hij is transfervrij na zijn avontuur bij Al-Jazira en heeft bewezen PSV verder te kunnen helpen. Al is de grote belofte die hij ooit was, er nooit helemaal uitgekomen bij Schalke 04. Een Andy-van-der-Meijde-scenaro is niet wenselijk. Maar een proefperiode kan toch zeker geen kwaad?

Voordeel: Kent de clubcultuur en heeft zich eerder bewezen in Eindhoven

Nadeel: Onzekerheid over zijn huidige fitheid (en kwaliteiten)





6. Mimoun Mahi (22)







Hij is een van de grote doorgebroken spelers in de Eredivisie dit seizoen. Zeer gevaarlijk aan de linkerkant bij FC Groningen en hij scoorde liefst al acht maal bij de Groningers. Dat is méér dan de topscorer van PSV (Perreiro, zeven). Het is een effectiviteit die de Eindhovenaren dit seizoen tot dusver duidelijk missen. Kan Mahi zijn creativiteit ook kwijt in het Philips Stadion?

Voordeel: Groot talent voor de toekomst

Nadeel: Onzeker of hij al meteen over het gewenste niveau beschikt - al speelt PSV niet meer in Europa.





7. Jürgen Damm (24)

Snelheidsmonster. Vergelijkbaar met Gareth Bale. Gelukkig voor PSV speelt hij het liefst aan de rechterkant en hij is daarom qua positie de perfecte opvolger van Narsingh. De samenwerking met Zuid-Amerikanen is PSV eerder al erg goed bevallen. Kan Damm een nieuwe hoofdstuk worden in het al zo succesvolle boek?



Voordeel: Een vergelijkbare speler zoals Luciano Narsingh was

Nadeel: Draagt een prijskaartje van liefst veertien miljoen euro



8. Leon Bailey (19)







Ajax wilde hem afgelopen zomer naar Amsterdam halen. Toen was de flankspeler nog niet te betalen, omdat zijn werkgever KRC Genk hem niet wilde laten gaan. Inmiddels is de aanvaller onder de Nederlandse trainer Albert Stuivenberg persona non grata geworden en lijkt een breuk onvermijdelijk. Kan PSV hiervan profiteren en de Duitse clubs aftroeven?

Voordeel: Heeft bewezen over veel kwaliteit te beschikken en is op zeker een toegevoegde waarde

Nadeel: Duur en moeilijk te kopen. Zijn schoonvader bezit een deel van de rechten en vraagt een fors bedrag. Ook de concurrentie is groot.