Basacikoglu: "Moeten tegen NEC uitgaan van eigen kracht"

"Natuurlijk hoor je mensen zeggen: 'nu gaat het misschien weer fout'. Maar het is aan ons om te laten zien dat we als team heel sterk zijn", zegt Basacikoglu tegen Feyenoord TV. "Dat hebben we toen na Go Ahead Eagles (1-0 in november, red.) ook gedaan, dus waarom nu niet? Je moet er gewoon weer vol voor gaan."



Feyenoord speelt zondag tegen NEC. De Nijmegenaren wonnen de eerste twee competitiewedstrijden van 2017. "Volgens mij hebben wij ook nog niet verloren in 2017, dus voor de rest maakt dat niet zoveel uit. Je speelt hier in een mooie Kuip, dat is altijd lastig voor hen. We spelen in ons eigen stadion dan moet je uitgaan van eigen kracht."



Basacikoglu weet zeker dat Feyenoord niet in paniek is geraakt door de bekernederlaag. "Zeker niet. Er waren een paar jongens geschorst, die zijn er weer bij. Zondag weer knallen”, aldus de buitenspeler.