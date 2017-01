Isimat-Mirin: "Ik kan goed praten met de trainer"

Nicolas Isimat-Mirin begint zaterdagavond in de basis bij PSV in de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo. De Franse verdediger vervangt de geschorste Héctor Moreno.

"Ik ben blij. Ik heb hard gewerkt voor een basisplaats", zei Isimat-Mirin tegen Telesport TV. De 25-jarige Fransman begon het seizoen als basisspeler, maar hij werd daarna vervangen door Daniel Schwaab. "Ik kan goed praten met de trainer. Hij wil altijd dat ik mijn uiterste best doe en als ik op de bank zit dan is dat om van te leren. Zo kan ik mij verbeteren."



"Het is goed om te leren van iemand met zoveel ervaring. Ik luister goed naar de trainer en de staf. Ik heb vertrouwen in hen en ik hoop dat ik ze niet teleurstel als ze mij opstellen. Nu kan ik weer mijn waarde voor het team laten zien. Net als in het begin. Ik ben blij met de kans die ik krijg”, aldus Isimat-Mirin.