Newcastle overweegt terughalen Krul: "Hij is een topkeeper"

"Tim is een topkeeper, die tijd nodig heeft omdat hij geblesseerd is geweest", zegt Benitez tegen de Evening Chronicle. "Hij speelt zijn wedstrijden voornamelijk voor de beloften voor Ajax, dus als er clubs zijn die zoeken naar een keeper, dan zal de naam van Krul interessant zijn."



"We hebben al een bod ontvangen, maar we vonden dat niet de juiste club. Als een club echter geïnteresseerd is om hem te huren en hem echt speeltijd wil geven, dan zullen we dat overwegen. Het is belangrijk dat hij blijft spelen, of in ieder geval een kans krijgt”, aldus Benitez.